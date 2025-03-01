بن شرقي يكشف كواليس حديث كولر معه قبل القمة ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

كشف أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن كواليس حديثه مع مارسيل كولر مدرب الفريق عقب انضمامه للأهلي.

أشرف بن شرقي

وقال أشرف بن شرقي “ ‏أول ما جيت كان عندي إصابة وبدأت تدريب بشكل خفيف مع الفريق ".

وواصل “ كولر قبل ماتش الزمالك تحدث معي وقال لي أنت جاي عندك إصابة ودي هتكون أول مباراة ليك معانا هتدخل المباراة واحدة واحدة ”.

وأكمل “و قال لي نفس الحديث في المباراة الأخيرة، قالي أنا مش عايزك أدخلك على طول عشان نطمن أكثر على الإصابة وقولته عادي أن موجود في أي وقت الفريق يحتاجني فيه ".

واستطرد “أتواصل مع طارق حامد وزيزو وجنش والونش وإمام عاشور ودائما على اتصال حتى لو كل منا يلعب في فريق مختلف ".

وواصل “ ‏اشكر جمهور الأهلي على حبهم لي وأشكرهم على الاستقبال الكبير إلي شوفته منهم أول ما جيت وياريت الحب ده يستمر بيننا لحد من محقق كل بطولات ”.

واضاف “ أتمنى أنهم يساندون الفريق دائما ويكونو معانا في الفترة الي جاية، وهم جمهور كبير وبيفهم في الكورة عشان كدا الفترة دي مش محتاجه نعمل أي ضغطت على أي لاعب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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