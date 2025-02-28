أخبار الفن اليوم، "عودة صابر المداح من الموت، دخول محمد هنيدي في غيبوبة لمدة 20 عاما، وفاة والد المطربة راندا حافظ

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزها كـ الأتي

عرضت منصة شاهد الرقمية أولى حلقات الموسم الخامس من المسلسل الرمضاني «المداح»، والذي يأتي فى موسمه الجديد تحت اسم المداح أسطورة العهد وشهدت أحداث الحلقة الأولى عودة صابر المداح من الموت عقب أن قام الشيطان قزح بقتله في أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من المداح.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الخامس والجديد من المداح بعودة الروح لصابر المداح «حمادة هلال» ليحيا من جديد ويكون فى انتظاره الأرواح الطيبة وعلى رأسهم؛ النجمة يسرا اللوزي «تاج»، ليبدأ المداح فى مواجهة الشياطين والأرواح الشريرة من جديد وعلى رأسهم؛ ست الحسن بنت الشيطان التي تجسد دورها النجمة غادة عادل.

فت الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال سبب دخول الفنان محمد هنيدي في غيبوبة، حيث تعرض لحادث على إثره يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا.

كما شهدت الأحداث إطلاق عدد من الأعيرة النارية من مسدس يحمله عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي، مما يجعل الجميع يخاف منه.

وأظهرت الحلقة الأولى من العمل أن علاقة عبد الستار بزوجته ليست على ما يرام، وأنه يريد الانفصال عنها.

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

وبدأت أحداث الحلقة في عام 2009 داخل دار أيتام تسمى “دار الشمس” والتي يظهر فيها طه دسوقي “مفتاح” وأحمد مالك “ولعة” أيتام، وتربطهما علاقة قوية منذ طفولتهما نظرا للصفات المشتركة بينهما، ومحمود حميدة هو صاحب الدار.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++، عدة أحداث شيقة، كان من أهمها، تجهيز شريف نجل دينا الشربيني، للسفر لاحتراف كرة القدم على خطى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

كما شهدت الحلقة محاولة والد شريف، لم شمله مع ابنته وابنه من طليقته دينا الشربيني.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

تعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة 2”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2025

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن الفنان أحمد السقا تعرض لإصابة في وجهه أثناء تصوير مشهد أكشن يجمعه بالفنان طارق لطفي وباسم سمرة وبعض النجوم الآخرين.

وأضاف المصدر أن السقا غادر مكان التصوير لتلقي العلاج، كما أوقف المخرج أحمد خالد موسى التصوير لبعض الوقت للاطمئنان على حالته الصحية، واستكمل بعدها تصوير بعض المشاهد الخارجية، خاصة أن هناك مشاهد كثيرة لابد من تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة

أعلن الفنان أحمد العوضي، تفاصيل مسابقة مسلسل فهد البطل والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني لعام 2025

وقال أحمد العوضي خلال مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”: “إن قيمة جائزة مسابقة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل نصف مليون جنيه مقسمة على 25 فردا”.

أعلنت المطربة راندا حافظ وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت راندا حافظ: "والدي في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة".

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم محمد رمضان في برنامج معكم منى الشاذلي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 مساء عبر شاشتي ON وDMC.

ودخل محمد رمضان ستديو برنامج معكم مني الشاذلي بسيارته الفارهة “التسلا"، وسط تصفيق حار من الجمهور، وقال من خلال البرومو:" أنا كل سنة بعمل مسلسل من بطولتي السنة دي بعمل مسلسل من بطولة الناس".

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية تريند فيس بوك، بعد الإعلان عن ظهورها في رمضان 2025.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة صور من كواليس تسجيل شيرين عبد الوهاب لأغنية جديدة لصالح إحدى البنوك الكبرى.

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