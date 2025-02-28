الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عودة صابر المداح من الموت ومواجهة بنات إبليس بأولى حلقات أسطورة العهد

المداح.فيتو
المداح.فيتو

عرضت منصة شاهد الرقمية أولى حلقات الموسم الخامس من المسلسل الرمضاني «المداح»، والذي يأتي فى موسمه الجديد تحت اسم المداح أسطورة العهد وشهدت أحداث الحلقة الأولى عودة صابر المداح من الموت عقب أن قام الشيطان قزح بقتله في أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من المداح.

المداح 5 الحلقة 1

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الخامس والجديد من المداح بعودة الروح لصابر المداح «حمادة هلال» ليحيا من جديد ويكون فى انتظاره الأرواح الطيبة وعلى رأسهم؛ النجمة يسرا اللوزي «تاج»، ليبدأ المداح فى مواجهة الشياطين والأرواح الشريرة من جديد وعلى رأسهم؛ ست الحسن بنت الشيطان التي تجسد دورها النجمة غادة عادل.

وتبدأ أول معركة بين المداح وبنت الشيطان في أن ينقذ شخصا من وسوستها له بأمره بقتل روح ليحاول المداح أن ينقذ حمزة من قتل صديقه.

وتبث حلقات المداح 5 يوميا تمام الساعة الثامنة مساء عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد”.

وكان الفنان حمادة هلال قد طرح أغنية مسلسل المداح أسطورة العهد “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع  شيندي وخليل.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرواح الشريرة الفنان حمادة هلال المداح أسطورة العهد المداح 5 النجمة غادة عادل النجمة يسرا دنيا عبد العزيز صابر المداح فتحي عبد الوهاب غادة عادل
ads

الأكثر قراءة

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

عودة صابر المداح من الموت ومواجهة بنات إبليس بأولى حلقات أسطورة العهد

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

المزيد
الجريدة الرسمية