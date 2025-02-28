محمد هنيدي يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاما ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال سبب دخول الفنان محمد هنيدي في غيبوبة، حيث تعرض لحادث على إثره يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا.

كما شهدت الأحداث إطلاق عدد من الأعيرة النارية من مسدس يحمله عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي، مما يجعل الجميع يخاف منه.

وأظهرت الحلقة الأولى من العمل أن علاقة عبد الستار بزوجته ليست على ما يرام، وأنه يريد الانفصال عنها.

وشهدت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، مرافعته داخل قاعة المحكمة وموقف كوميدي له مع وسائل الإعلام أمام المحكمة.

ويظهر عبد الستار خلال أحداث الحلقة وهو ذو جحود كبير علي كل من يعمل معه، ويرفض إعطاء أحد العاملين معه سلفة لإجراء عملية لابنته، ويقرر رفضه من العمل.

ويقوم بتأجير عدد من الشباب وجلدهم خلال أحداث الحلقة كي يقومون بتقديم محضر ضد أحد رجال الأعمال

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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