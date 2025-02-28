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ثقافة وفنون

"نص مليون جنيه"، أحمد العوضي يعلن عن مسابقة الحلقة الأولى من فهد البطل (فيديو)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، أعلن الفنان أحمد العوضي، تفاصيل مسابقة مسلسل فهد البطل والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني لعام 2025 

مسابقة مسلسل فهد البطل 

وقال أحمد العوضي خلال مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”: “إن قيمة جائزة مسابقة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل نصف مليون جنيه مقسمة على 25 فردا”.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

 

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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