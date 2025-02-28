الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، اليوم عرض أولى حلقات شهادة معاملة أطفال على cbc

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

 أعلنت قناة cbc عن عرض مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، بطولة الفنان محمد هنيدي، اليوم الجمعة وقبل شهر رمضان بساعات.

وكتبت القناة عبر حسابها على فيسبوك وبما إن رمضان هيبدأ بدري على CBC.. تابعوا الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال النهاردة الجمعة الساعة 6:00 مساء.

وتشهد أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، دخوله في غيبوبة لمدة 20 عامًا، مما يجعل زوجته التي تلعب دورها سماء إبراهيم تتزوج من صبري فواز خلال الأحداث، وبعد عودة محمد هنيدي من الغيبوبة لا يعلم بزواج زوجته ويعيش معها هي وزوجها في بيت واحد.

 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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