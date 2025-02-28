الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تريند فيس بوك بعد الإعلان عن ظهورها في رمضان 2025

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية تريند فيس بوك، بعد الإعلان عن ظهورها في رمضان 2025. 


شيرين عبد الوهاب في رمضان 2025

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة صور من كواليس تسجيل شيرين عبد الوهاب لأغنية جديدة لصالح إحدى البنوك الكبرى.

 ومن ناحية أخرى، كانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت استعادة حسابها الرسمي على "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب

ونشرت شيرين صورة جديدة لها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملكية أبرزت جمالها وأنوثتها، موجهة التهنئة لجمهورها بالعام الجديد قائلة: "Happy New Year 2025"، مما أثار إعجاب جمهورها الكبير الذي تفاعل بشكل واسع مع عودتها لحسابها الرسمي ومع الصورة الحديثة التي نشرتها.

و يأتي هذا الإعلان بعد فترة من النجاحات التي حققتها شيرين في 2024، خاصة نجاح ألبومها الكبير الذي حققته وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما احتفلت بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية.

كما حصلت على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.

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