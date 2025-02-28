الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة والد المطربة راندا حافظ

راندا حافظ، فيتو
راندا حافظ، فيتو

أعلنت  المطربة راندا حافظ وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وفاة والد راندا حافظ

وكتبت راندا حافظ: "والدي في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة". 

يذكر أن راندا حافظ حققت نجاحا بألبومها أكتر واحدة مبسوطة والتي تعاونت فيه مع كبار الشعراء من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم‫ والألبوم من إنتاج شركة روتانا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راندا حافظ المطربة راندا حافظ وفاة والد راندا حافظ اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

استطلاع هلال رمضان من مرصد حلوان (بث مباشر)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

الإخبارية: رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

منوعات

المزيد

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية