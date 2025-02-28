وفاة والد المطربة راندا حافظ

أعلنت المطربة راندا حافظ وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وفاة والد راندا حافظ

وكتبت راندا حافظ: "والدي في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة".

يذكر أن راندا حافظ حققت نجاحا بألبومها أكتر واحدة مبسوطة والتي تعاونت فيه مع كبار الشعراء من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادي، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم‫ والألبوم من إنتاج شركة روتانا.

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