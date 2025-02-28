الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بسيارته التسلا، محمد رمضان يفاجئ جمهور برنامج معكم منى الشاذلي (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم محمد رمضان في برنامج معكم منى الشاذلي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 مساء عبر شاشتي ON وDMC. 

محمد رمضان مع مني الشاذلي

ودخل محمد رمضان ستديو برنامج معكم مني الشاذلي بسيارته الفارهة “التسلا"، وسط تصفيق حار من الجمهور، وقال من خلال البرومو:" أنا كل سنة بعمل مسلسل من بطولتي السنة دي بعمل مسلسل من بطولة الناس".

الأغنية الدعائية لبرنامج مدفع رمضان

وكانت  قناة DMC طرحت الأغنية الدعائية لبرنامج  الفنان محمد رمضان الذي يقدمه على شاشة القناة خلال شهر رمضان.

وتحمل الأغنية اسم “رمضان في رمضان” كأغنية دعائية لبرنامج “مدفع رمضان” الذي سيعرض يوميا على شاشة قناة DMC عقب الإفطار مباشرة.

برنامج مدفع رمضان

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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محمد رمضان مع منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى النجم محمد رمضان برنامج مدفع رمضان
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