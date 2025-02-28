الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

إصابة أحمد السقا أثناء تصوير مسلسل "العتاولة 2"

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

تعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة 2”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان 2025.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن الفنان أحمد السقا تعرض لإصابة في وجهه أثناء تصوير مشهد أكشن يجمعه بالفنان طارق لطفي وباسم سمرة وبعض النجوم الآخرين.

وأضاف المصدر أن السقا غادر مكان التصوير لتلقي العلاج، كما أوقف المخرج أحمد خالد موسى التصوير لبعض الوقت للاطمئنان على حالته الصحية، واستكمل بعدها تصوير بعض المشاهد الخارجية، خاصة أن هناك مشاهد كثيرة لابد من تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة

أبطال مسلسل العتاولة 2 

مسلسل «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، وآخرين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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أبطال مسلسل العتاولة أحمد السقا أحمد السقا في مسلسل الغتاولة

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