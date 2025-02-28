الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ولاد الشمس، أحمد مالك مصارع مراهنات ومحمود حميدة يستغل الأيتام في أعمال غير مشروعة

مسلسل ولاد الشمس،
مسلسل ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

وبدأت أحداث الحلقة في عام 2009 داخل دار أيتام تسمى “دار الشمس” والتي يظهر فيها طه دسوقي “مفتاح” وأحمد مالك “ولعة” أيتام، وتربطهما علاقة قوية منذ طفولتهما نظرا للصفات المشتركة بينهما، ومحمود حميدة هو صاحب الدار. 

الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس 

وتنتقل المشاهد إلى عام 2025 في منطقة “خان الخليلي”، بأن ولعة ومفتاح لديهما صديقان آخران وهما “قطايف” ويلعب دوره معتز هشام ومنص والذي يقوم بدوره مطرب الراب فليكس والذي يخوض أول تجربة تمثيل له. 

وكشفت “الحلقة” أن شلة "ولاد الشمس"، تقع في العديد من الكوارث بسبب بعض العمليات، حيث إنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب سرقتهم لحقيبة أموال من منطقة “خان الخليلي” وتكشف الأحداث بأنهم ينفذون عمليات لصالح محمود حميدة صاحب الدار والذي يعتبروه بمثابة والدهم. 

وتكشف الأحداث أن أحمد مالك يخوض مباريات على مراهنات، حيث إنه خاض مباراة من أجل صديقه مفتاح “طه دسوقي” لاحتياجه للمال.

وتشهد الحلقة مشاهد مثيرة، حيث كشفت الأحداث أن محمود حميدة “ماجد” يسيء معاملة الأطفال الأيتام ويستغلهم لأعمال غير مشروعة وظهرت مريم الجندي بدور صحفية وكشفت سره. 

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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