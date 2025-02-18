الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

10 غرز، إصابة باسم سمرة أثناء تصوير العتاولة 2

باسم سمرة، فيتو
باسم سمرة، فيتو

كشف الفنان باسم سمرة عن تعرضه للإصابة أثناء تصوير مسلسل العتاولة 2.

وكتب باسم عبر صفحته على فيس بوك “الحمدلله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة، جرح فى ايدي تسبب في 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان، الحمد لله بخير وجت بسيطه شكرا لكل حد سأل واطمن عليا”.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، وآخرين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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