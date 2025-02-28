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ثقافة وفنون

على خطى محمد صلاح، نجل دينا الشربيني يسافر للخارج بمسلسل كامل العدد ++

كامل العدد ++، فيتو
كامل العدد ++، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++، عدة أحداث شيقة، كان من أهمها، تجهيز شريف نجل دينا الشربيني، للسفر لاحتراف كرة القدم على خطى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

كما شهدت الحلقة محاولة والد شريف، لم شمله مع ابنته وابنه من طليقته دينا الشربيني.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

موعد عرض مسلسل كامل العدد ++

وتعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضات في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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