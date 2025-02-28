اليوم، غزل المحلة يسعى لتصحيح المسار أمام إنبي في الدوري الممتاز

يستضيف نادي غزل المحلة نظيره فريق إنبي، اليوم الجمعة على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى غزل المحلة بقيادة مديره الفني بابافاسيليو، للعودة إلى مسار الانتصارات في بطولة الدوري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام زد بهدفين مقابل لا شيء بينما يسعى إنبي لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

ويلتقي إنبي مع غزل المحلة في الرابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب غزل المحلة وإنبي في الدوري

ويحتل فريق انبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

قرارات نارية من غزل المحلة بعد الخسارة أمام زد

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، وذلك عقب الهزيمة أمام نادي زد بهدفين دون مقابل.

كما قرر المجلس ربط صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

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