إنبي يعسكر في المحلة اليوم استعدادا لمواجهة الغزل

يسافر فريق إنبي اليوم الخميس إلى المحلة للدخول في معسكر مغلق حتى غدا الجمعة لمواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة وانبي بالدوري

يحل فريق نادى إنبي ضيفا على غزل المحلة باستاد المحلة في الرابعة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على سموحة بهدف دون رد فى الجولة الخامسة عشر من الدوري.

ويحتل فريق انبي المركز ال 17 برصيد 12 نقطة ولم يحقق سوي فوزين و6 تعادلات و7 هزائم.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود 0-1 الأهلي

مودرن سبورت 2-3 الجونة

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- بيراميدز 36 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 20 نقطة

10- زد اف سي 19 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- الجونة 16 نقطة

15- غزل المحلة 14 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



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