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رياضة

غرامة مالية ووقف مستحقات، قرارات نارية من غزل المحلة بعد الخسارة أمام زد

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، وذلك عقب الهزيمة أمام نادي زد بهدفين دون مقابل.


كما قرر المجلس ربط صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

وخسر فريق غزل المحلة أمام نظيره زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الهدف الأول لفريق زد اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع.  

تشكيل غزل المحلة أمام زد 

وجاء تشكيل زد كالتالي:

تشكيل زد
تشكيل زد

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري 

وبتلك النتيجة يحتل زد المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19  بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

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