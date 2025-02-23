الدوري الممتاز، غزل المحلة يتاخر أمام زد بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق غزل المحلة أمام نظيره زد بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف التقدم لفريق زد اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 27.

تشكيل غزل المحلة امام زد

وجاء تشكيل زد كالتالي:

تشكيل زد

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري

ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

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