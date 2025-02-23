زد يفوز على غزل المحلة بثنائية في الدوري الممتاز (صور)

خسر فريق غزل المحلة أمام نظيره زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الهدف الاول لفريق زد اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع.

تشكيل غزل المحلة أمام زد

وجاء تشكيل زد كالتالي:

تشكيل زد

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يحتل زد المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

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