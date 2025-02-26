عقوبات أمريكية على 6 كيانات في هونج كونج والصين بسبب المسيرات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 كيانات مقرها هونج كونج والصين يوم الأربعاء الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة هذه الكيانات بأنها جزء من شبكة توريد المسيرات الإيرانية.

عقوبات أمريكية على 6 كيانات في هونج كونج والصين

وبحسب وكالة “ رويترز” الاخبارية، تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب ضد طهران.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الكيانات كانت متورطة في شراء مكونات للطائرات بدون طيار لصالح شركة إيرانية، "بيشتازان كافوش جوستار بشرى"، التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

كما كانت شركة "نارين سيبهر موبين إيساتيس"، وهي شركة تابعة للشركة الإيرانية، متورطة أيضًا في عملية الشراء.

العقوبات جزء من جهود الولايات المتحدة للحد من قدرة إيران

وأضافت وزارة الخزانة أن هذه الشركات كانت موردين رئيسيين لبرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

تأتي العقوبات كجزء من جهود الولايات المتحدة للحد من قدرة إيران على اقتناء التكنولوجيا والمكونات لبرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ

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