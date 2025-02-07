الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من رئيسة الجنائية الدولية على العقوبات الأمريكية

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، تعليقا على العقوبات الأمريكية اليوم الجمعة:"نعبر عن بالغ الأسف لسعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المحكمة".

أول تعليق من الجنائية الدولية على العقوبات الأمريكية ضدها 

وأضافت توموكو أكاني:" أن العقوبات الأمريكية تضر باستقلالية المحكمة وتحرم ملايين الضحايا من العدالة، والأمر التنفيذي أحدث خطوة ضمن هجمات متصاعدة لتقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة".

وتابعت  أكاني :" نمتثل للقانون ونرفض أي محاولة للتأثير على استقلالية المحكمة أو تسييس وظيفتها القضائية".

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات على المحكمة.

ترامب يوقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما اعتبره اضطهاد للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".

عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "العقوبات قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".

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الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية ترامب إسرائيل

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