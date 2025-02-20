مدرسة الشهيد محمد قطب بالشرقية تحصد المركز الثاني بمسابقة الأسبوع العربي في تونس

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب2 بإدارة أبوحماد التعليمية لتكريمهم أمس فى العاصمة التونسية ، لحصولهم على المركز الثاني على الوطن العربى في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بمشروع لغتى العربية والذكاء الاصطناعي.

فئة الفريق الذهبى

وذلك في فئة "الفريق الذهبى" والذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دورتها الرابعة الذى أختتمت فعاليتها أمس بتونس العاصمة بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات.

الأسبوع العربى للبرمجة

وتنافس المشاركون في الأسبوع العربي للبرمجة، والذين ناهز عددهم 3 ملايين تلميذ وتلميذة من مختلف أنحاء العالم العربي، للظفر بجائزة « المدرسة الذهبية »، وجائزة « الفريق الذهبي » بمختلف فروعها (فئات عمرية مختلفة، ذوو الاحتياجات الخاصة..)، إضافة إلى جائزة « المربي الذهبي"

المهندس حازم الأشموني

وقال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، إن الإقبال الكبير على هذه المسابقة يؤكد أن الطلبة العرب لديهم القدرات والطموح اللازمين للمساهمة في بناء مستقبل رقمي مزدهر، يرتكز على الابتكاى والابداع،

الطالبة سلمى محمد عبدالفتاح

ويجعل من اللغة العربية لغة العلوم، والتكنولوجيا الحديثة، معربًا عن سعادته البالغة لفوز فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2 التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية ، وحصولهم على مراكز متقدمة وهم (سلمى محمد عبد الفتاح ممثلة الفريق أمام المنظمة - حلا محمود بلبل دمج تربوى - تقى محمود بلبل أصدقاء المدمج )، وتحقيق الفوز عالميًا.

مجهودات المعلمة مديحة أحمد سعيد

كما ثمن محافظ الشرقية، مجهود المعلمة مديحة أحمد سعيد قائد الفريق والأستاذة أمل محمد البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم المشرفون على الطلاب أثناء المسابقة

التشجيع والمساعدة

وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم، وغرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.

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