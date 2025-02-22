محافظ الشرقية: متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بمركز أبو حماد

تابع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية تنفيذ أعمال الرصف الجارية بكوبرى الممر وطريق السعدية، بطول كيلومتر وبتكلفة تقدر بـ 2 مليون و300 ألف جنيه.

مشروعات الخطة التنفيذية

وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة، لافتًا أنه يتم المتابعة الميدانية للاطمئنان على التزام الشركات المنفذة بالاشتراطات والمواصفات القياسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ تعليمات المحافظ

وهو ما جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال.

سرعة دخول الخدمة للمواطنين

مشددا على ضرورة سرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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