محافظ الشرقية يزور آثار صان الحجر ويُشيد بعظمة الحضارة الفرعونية

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة لمنطقة آثار صان الحجر للتعرف على مابها من آثار فرعونية ولإبراز القيمة الاستثنائية للمواقع الأثرية بها والترويج لها بما يسهم في نمو السياحة في منطقة شرق الدلتا ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية بمحافظة الشرقية

الحضور مع المحافظ

جاء وذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والدكتور رزق دياب غديرى مدير عام مناطق آثار شرق الدلتا والقنال، ومنال منير حبيب مدير عام منطقة آثار الشرقية وعمر حسيب مدير منطقة آثار صان الحجر وأيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، والنائب المهندس السيد رحمو عضو مجلس النواب.

منال منير حبيب مدير عام

وقالت منال منير حبيب مدير عام منطقة آثار الشرقية عن منطقة آثار صان الحجر أن المنطقة تُعد إحدى عواصم مصر الأربعة التي تشملهم محافظة الشرقية، حيث كانت عاصمة مصر في الأسرة ٢٢ وكان إسم المنطقة قديمًا جعنت أي الأرض الجديدة وعرفت بإسم تانيس في العصر اليوناني، وفي وجود العرب عرفت بإسم صان الحجر،

مقابر ملكية

كما أنها تضم مقابر ملكية تضاهي في جمالها وما تذخر به من مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون مثل مقبرة الملك بسوسنيس والتي تذخر قاعة تانيس في المتحف المصري بالتحرير بمقتنايتها، وكذلك مقبرة الملك شيشنق.

مبنى كبار الزوار

تفقد محافظ الشرقية مبنى كبار الزوار والذي يتكون من قاعة كبيرة تحتوى على عدد من اللوحات المعلوماتية عن تاريخ الموقع وما يحتويه من كنوز ومقابر ، ومجسم للموقع الأثري، وتم عرض فيلم قصير عن مدينة صان الحجر وتاريخها كعاصمة لمصر القديمة في عصر الأسرة الـ 22

عظمة اجدادنا القدماء

بالإضافة إلى تفقد المعرض الصغير والذي يضم عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر بالموقع والتي تعبر عن عظمة أجدادنا القدماء.

تفقد الحفائر الموجودة

حرص محافظ الشرقية على تفقد الحفائر الموجودة بالموقع الأثرى، وكذلك منطقة المعابد والتي تضم معبد آمون وتعرف على أعمال التطوير التى تمت للمكان، بجانب زيارة المقابر الملكية ومن بينها مقبرة الملك شيشنق الثالث،

مقبرة الملك بسوسنس

وايضا مقبرة الملك بسوسنس، وتعرف من الدكتور رزق دياب غديرى مدير عام مناطق آثار شرق الدلتا والقنال على تاريخ صان الحجر وأهميتها التاريخية والأثرية.

نهاية الزيارة التى قام بها المحافظ

وفي نهاية الزيارة أكد محافظ الشرقية الأهمية التاريخية لمنطقة آثار صان الحجر كونها تذخر بالعديد من المعابد والمقابر والكنوز الأثرية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الخدمات اللازمة لتصبح مقصدًا لزيارة الوفود السياحية من الأجانب والمصريين ليستمتعوا بعظمة أجدادنا القدماء.

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