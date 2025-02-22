محافظ الشرقية يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

ناقش المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق لباحث من سلطنة عمان بعنوان "قياس أثر أداء العاملين في مؤسسات الإدارة المحلية على الأداء الخدمي بسلطنة عمان" وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وسلطنة عمان.

وقالت الدكتورة رودينا خيرى مديرة المكتب الاعلامى بالجامعة ومدرس اللغة العربية وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الزقازيق ان المناقشة اجريت في حضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الدراسات الآسيوية، وهو الذي رحب بلجنة الإشراف والمناقشة والباحث وجميع الحضور، مؤكدا أهمية البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية والتحديات الاقتصادية والبيئية، مما يعزز دور الجامعة كمؤسسة فاعلة في التنمية.

وركزت الرسالة على تحليل العوامل التي تؤثر في فعالية الأداء الخدمي داخل الإدارة المحلية في عمان، وتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالباحث العماني والإخوة العمانيين، مؤكدًا أهمية تشجيع البحث العلمي ودعمه، وأعرب عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للباحثين من مختلف الدول الشقيقة.

ومن جانبه أعرب الباحث العماني عن شكره العميق للمؤسسات المصرية التي دعمت بحثه، مؤكدًا أهمية التبادل العلمي بين الدول العربية في رفع المستوى الأكاديمي والإداري.

واشارت خيري أن لجنة الحكم والمناقشة تشكلت من الدكتور علي أحمد إبراهيم أستاذ الاقتصادبجامعة الزقازيق مشرفا ورئيسًا والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مناقشا، والدكتور عمرو الضبع عميد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والإدارية والمصرفية (مناقشا)، والدكتور عبدالحميد مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق (مشرفا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.