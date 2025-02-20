محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

التقى اليوم المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بعدد من نواب البرلمان وذلك لاستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

الاستماع الى النواب

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لـخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اللقاءات الدورية مع الأعضاء

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بـأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

النواب يقدمون الشكر للمحافظ

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لـمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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