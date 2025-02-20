الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لحل مشاكل دوائرهم-فيتو

التقى اليوم المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بعدد من نواب البرلمان وذلك لاستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة صان الحجر

الاستماع الى النواب

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لـخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اللقاءات الدورية مع الأعضاء

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بـأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

محافظ الشرقية يزور آثار صان الحجر ويُشيد بعظمة الحضارة الفرعونية

النواب يقدمون الشكر للمحافظ

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لـمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية نواب البرلمان حل مشاكل المواطنين دوائرهم المختلفة تنفيذ المشروعات الخدمية مختلف المراكز احمد عبدالمعطى نائب المحافظ

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة صان الحجر

محافظ الشرقية يزور آثار صان الحجر ويُشيد بعظمة الحضارة الفرعونية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنشأة أبو عمر

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية