الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة صان الحجر

محافظ الشرقية يختتم
محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة صان الحجر

افتتح المهندس حازم الاشمونى  معرض أهلًا رمضان بمدينة صان الحجر محافظة الشرقية والمُقام بجوار مجلس المدينة على مساحة 400 متر ومكون من 8 باكيات لبيع السلع الأساسية من السكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والأرز، 

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

المواد الغذائية الاخرى 

فضلًا عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح والياميش وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة

 

تفقد اقسام المعرض 

تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض واطمأن على توافر جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاج اليها المواطن وتعرف على الأسعار ونسب التخفيضات التي تراوحت ما بين 25-30 % موجها بضرورة استمرار تزويد المعرض بكافة السلع الاساسية والرمضانية لتلبية احتياجات لمواطنين خلال الشهرالفضيل

اسعار مخفضة 

ثمن المحافظ التعاون المثمر مع كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم 

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنشأة أبو عمر

 المشاركون فى الافتتاح 

شارك في الإفتتاح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين وأيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر والنائب المهندس  السيد رحمو عضو مجلس النواب والمواطنين.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مدينة صان الحجر محافظة الشرقية مجلس المدينة مساحة 400 متر 8باكيات لبيع السلع الفول والعدس والارز

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنشأة أبو عمر

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية يقرر إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية للتحقيق

محافظ الشرقية: إدارة السياحة تنظم معرض لبيع المنتجات اليدوية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية