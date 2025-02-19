محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة صان الحجر

افتتح المهندس حازم الاشمونى معرض أهلًا رمضان بمدينة صان الحجر محافظة الشرقية والمُقام بجوار مجلس المدينة على مساحة 400 متر ومكون من 8 باكيات لبيع السلع الأساسية من السكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والأرز،

المواد الغذائية الاخرى

فضلًا عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح والياميش وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة

تفقد اقسام المعرض

تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض واطمأن على توافر جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاج اليها المواطن وتعرف على الأسعار ونسب التخفيضات التي تراوحت ما بين 25-30 % موجها بضرورة استمرار تزويد المعرض بكافة السلع الاساسية والرمضانية لتلبية احتياجات لمواطنين خلال الشهرالفضيل

اسعار مخفضة

ثمن المحافظ التعاون المثمر مع كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم

المشاركون فى الافتتاح

شارك في الإفتتاح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين وأيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر والنائب المهندس السيد رحمو عضو مجلس النواب والمواطنين.

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