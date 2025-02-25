الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

بدأ الفريق الأول لنادي غزل المحلة تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي إنبي، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على مصالحة الجماهير في لقاء الجمعة.

من جانبه، شدد بابافاسيليو، المدير الفني للفريق، على أهمية الاستعداد الجيد والقتال على كل كرة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وكان غزل المحلة قد عاد إلى تدريباته على ستاد غزل المحلة اليوم، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

قرارات نارية من غزل المحلة بعد الخسارة أمام زد

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، وذلك عقب الهزيمة أمام نادي زد بهدفين دون مقابل.

كما قرر المجلس ربط صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

وخسر فريق غزل المحلة أمام نظيره زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الهدف الأول لفريق زد اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع.  

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