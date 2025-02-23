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رياضة

الدوري الممتاز، بن حمودة وعبده يحيى يقودان غزل المحلة أمام زد

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

زد وغزل المحلة، أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو التشكيل الرسمي لمواجهة زد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الرابعة عصرا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

ويبحث زد عن العودة لطريق الانتصارات بعد غيابها آخر 6 مواجهات في الدوري منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة والتي فاز فيها بهدف دون رد، بينما يبحث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدف نظيف.

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري 

ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

حكام مباراة زد ضد غزل المحلة 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لكر اللتحد YPTLONA دوي القسم الأول دوري نايل الجولة 15 اد القا هرة القاهرة 2025 فبرير فبراير52ز الأحد غزل المحلة زد ZEDFC 1:00 حكم مساعد 1 محمود آبوالرجال حكم ساحة طارق مجدي حكم مساعد 2 شريف عبدالله حكم حكمراب رابع هشام أشرف حكم VAR مساعد أحمد جابر حكم VAR محمد الشناوي ΟΓA دانون بث BANQUEN PUMA ACU Carnier المتحدة لمرياف‏'‏

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة زد أمام غزل المحلة 

1- الأهلي 33 نقطة 
2- بيراميدز 33 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجيت 19 نقطة
10- فاركو 19 نقطة
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14- غزل المحلة 14 نقطة
15- الجونة 13 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة
18- مودرن سبورت 9 نقاط

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الدوري الممتاز غزل المحلة زد وغزل المحلة بابا فاسيليو

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