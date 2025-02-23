غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي عامين ونصف

الدوري الممتاز، أنهى نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، جناح نادي الإفريقي التونسي، لمدة سنتين ونصف، في صفقة تدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء التوقيع في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، إلى جانب الكابتن وائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

ويبلغ العرفاوي من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف نادي مستقبل سليمان، قبل أن ينتقل إلى الأولمبي الباجي، ومنه إلى الترجي الرياضي التونسي، ثم إلى النادي الإفريقي التونسي قبل انضمامه إلى غزل المحلة.

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