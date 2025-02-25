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خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال: نريد منح الغزيين خيارا لمغادرة القطاع

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تريد منح الغزيين خيارا لمغادرة القطاع، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "سنبقى في مخيمات الضفة الغربية طالما كان ذلك ضروريا".

 

الاحتلال الإسرائيلي يقر خطة المغادرة الطواعية لسكان غزة

والأسبوع الماضي، أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة سيتم إنشاؤها.

وقالت وزارة جيش الاحتلال في بيان، إن كاتس "أجرى اجتماعا اليوم بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع لـ المغادرة الطوعية لسكان غزة".

وأضافت، أنه "من المتوقع أن تضم المديرية ممثلين عن الوزارات الحكومية الأخرى وأجهزة المؤسسة الأمنية".

ولفت وزير جيش الاحتلال، إلى أنه "خلال المناقشة، قدم منسق أعمال الحكومة في المناطق "الأراضي الفلسطينية" خطة أولية حول الموضوع، والتي تم إعدادها بناء على طلب وزير الدفاع".

خطة المغادرة الطوعية تتضمن تقديم مساعدات 

وكشف مكتب كاتس، النقاب عن أن الخطة -المغادرة الطواعية-  تتضمن "مساعدات واسعة النطاق تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الهجرة طوعا إلى دولة ثالثة بالحصول على ظرف يتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خروج خاصة عن طريق البحر والجو والبر".

وتدفع دولة الاحتلال باتجاه تنفيذ الخطة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة دون عودة بحجة حاجة قطاع غزة إلى إعادة بناء.

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نتنياهو الضفة الغربية جيش الاحتلال سكان غزة غزة تهجير الفلسطينيين

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