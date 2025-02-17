الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

ملك الأردن: موقف المملكة لم يتغير منذ 25 عاما برفض التهجير

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

 أكد ملك الأردن عبدالله الثاني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

 

رفض التهجير والتوطين والوطن البديل

 وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، شدد ملك الأردن على أن موقفه لم يتغير منذ 25 عاما وهو رفض التهجير والتوطين والوطن البديل، لافتا إلى أن الحفاظ على مصلحة الأردن⁩ واستقراره وحمايته فوق كل الاعتبارات.

 

التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

 قال ملك الأردن عبدالله الثاني لوفد من الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأحد، إن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره.

 

 وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف عبدالله الثاني: "نجدد تأكيد رفض الأردن أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، داعيا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.

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