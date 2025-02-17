عبر البحر والجو والبر، جيش الاحتلال يقر خطة المغادرة الطوعية لسكان غزة

المغادرة الطوعية، أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة سيتم إنشاؤها.

الاحتلال الإسرائيلي يقر خطة المغادرة الطواعية لسكان غزة

وقالت وزارة جيش الاحتلال في بيان، أن كاتس "أجرى اجتماعا اليوم بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع لـ المغادرة الطوعية لسكان غزة".

وأضافت، أنه "من المتوقع أن تضم المديرية ممثلين عن الوزارات الحكومية الأخرى وأجهزة المؤسسة الأمنية".

ولفت وزير جيش الاحتلال، إلى أنه "خلال المناقشة، قدم منسق أعمال الحكومة في المناطق "الأراضي الفلسطينية" خطة أولية حول الموضوع، والتي تم إعدادها بناء على طلب وزير الدفاع".

خطة المغادرة الطوعية تتضمن تقديم مساعدات

وكشف مكتب كاتس، النقاب عن أن الخطة -المغادرة الطواعية- تتضمن "مساعدات واسعة النطاق تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الهجرة طوعا إلى دولة ثالثة بالحصول على ظرف يتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خروج خاصة عن طريق البحر والجو والبر".

وتدفع إسرائيل باتجاه تنفيذ الخطة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة دون عودة بحجة حاجة قطاع غزة إلى إعادة بناء.

ولم تتمكن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة تقبل بالتعاون مع هذه الخطة التي رفضتها الغالبية من الدول.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

اقتراح ترامب بشأن قطاع غزة

وزعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة هدفه ألا يتعرض السكان هناك للأذى.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ودعا إلى رحيل سكان غزة إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

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