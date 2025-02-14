بعد رسالة نواب الكونجرس، 600 شخصية برتغالية بارزة يوقعون عريضة لرفض تهجير الفلسطينيين

بعد توقيع نواب بالكونجرس الأمريكي على رسالة إلى ترامب لرفض مخطط التهجير، وقع حوالي 600 من كبار الشخصيات في البرتغال على عريضة "من أجل فلسطين" تطالب حكومتهم والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بموقف واضح يواجه دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير.

شخصية برتغالية توقع عريضة رفض التهجير

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت العريضة -التي وقعها سياسيون وأكاديميون وعسكريون ونخبة من الصحفيين- في البرتغال، التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـاستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن.

وتدين العريضة التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص وتحول المنطقة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

سفيرة فلسطين لدى البرتغال تثمن خطوة عريضة رفض التهجير

من ناحيتها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، الشخصيات لدعمها حقوق شعبنا المشروعة ورفضها الإبادة الجماعية وكافة مخططات التهجير لأبناء شعبنا في قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وطلبها من الحكومة البرتغالية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيؤدي إلى تحقيق السلام المستدام في المنطقة والعدالة والقانون الدولي والإنساني.

145 عضوا في الكونجرس يرفضون تهجير سكان غزة

ويوم أمس الخميس، وقع 145 عضوا في الكونجرس الأمريكي، على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وقال أعضاء الكونجرس الـ 145 الموقعون على الرسالة، إن منطقة الشرق الأوسط، في حاجة ماسة إلى حلول حقيقية ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تروج للنزوح القسري لـ سكان غزة، كحل لهذا الصراع.

وتابع الموقعون، أن استضافة السكان الفلسطينيين في الدول المجاورة -مصر والأردن- لن تضمن أمن إسرائيل ولن تحل محل الحل السياسي الطويل الأمد.

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