رفض التهجير، رسائل فلسطينية حاسمة خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين في خان يونس

في مشهد لافت حمل دلالات سياسية قوية، رفعت لافتة كتب عليها "لا هجرة إلا للقدس" على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة كرد رمزي على محاولات تهجير سكان القطاع، حيث حملت اللافتة صورة لقائد عملية طوفان الأقصى، يحيى السنوار، وهو جالس على مقعد يُعتقد أنه المكان الذي استشهد فيه أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال.

وأثارت اللافتة اهتمام المتابعين، معتبرينها رسالة تحدٍّ للسياسات الإسرائيلية، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطًا متزايدة.

مركبة 7 أكتوبر

قال مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ـ إن تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت سيتم بمركبة استولت عليها المقاومة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة: "القسام قدمت للأسير ساجي ديكل حن قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره".

بدأت صباح اليوم السبت الاستعدادات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة للإفراج عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وأظهرت صور من خان يونس انتشار المئات من عناصر كتائب القسام في المدينة، كما انتشر أيضا عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وظهرت الأعلام الفلسطينية تزين موقع الحدث. وظهرت لافتات تحمل عبارات «لا هجرة إلا للقدس» في رد على خطط ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

المحتجزون الثلاثة

وأعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، أنّها تسلّمت أسماء المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرج عنهم السبت من قطاع غزة وهم مزدوجو الجنسية، وذلك بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعدما خيّم جو من الشك خلال أيام بشأن استمرار الهدنة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق، أنها قررت إطلاق سراح 3 محتجزين، يوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

المحتجزون الثلاثة هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبنوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما)، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبثت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مساء الجمعة شريط فيديو يظهر فيه المحتجز تروبنوف على شاطئ غزة وهو يحمل صنارة صيد وحالته الصحية أكثر من جيدة، في دلالة على المعاملة الحسنة التي كان يلقاها هو وغيره من المحتجزين.

369 أسيرا فلسطينيا

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب تستعد للإفراج اليوم السبت عن 369 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون الاحتلال، في أكبر دفعة من الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الصفقة.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه سوف يتم الإفراج عن 333 أسيرًا، تم اعتقالهم خلال العدوان على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر وسيتم إعادتهم إلى القطاع.

وأضافت: كما سيتم الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين وإطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، بينما سيتم الإفراج عن أسير واحد إلى شرق القدس، و25 أسيرًا محكومًا عليهم بالمؤبد وسيتم إبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج عبر مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن تسليم دفعة المحتجزين السادسة سيكون من منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأضافت: «قد يكون هناك نقطة تسليم أخرى على اعتبار أن أحد المحتجزين في قبضة حركة الجهاد».

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