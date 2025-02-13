محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المُقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

المحافظ استمع الى النواب

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ماقشة كافة المشكلات

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة إحتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

الاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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