تكريم الفائزين بمسابقة صندوق مكافحة الإدمان من شباب الباحثين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فعالية بمقر مركز العزيمة التابع للصندوق بالزقازيق لتكريم الفائزين بمسابقة الصندوق من شباب الباحثين في قضايا مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية طب جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة في إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية



ويأتي تكريم صندوق مكافحة وعلاج والتعاطي لشباب الباحثين بمركز العزيمة التابع للصندوق بالشراكة مع جامعة الزقازيق لاسيما الفائزين بجوائز المسابقة من جامعات الزقازيق وقناة السويس والمنصورة، حيث تناولوا في أبحاثهم قضايا هامة وساهموا في تجسير الفجوات البحثية بقضايا المخدرات.

وحرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق على اهداء الباحثين الفائزين في المسابقة درع التكريم لربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه قضية التعاطي وتقديم حلول علمية لتطوير سياسات المواجهة كما أجروا جولة تفقدية داخل مركز العزيمة بالزقازيق،حيث يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما تم الالتقاء بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا بالإضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.

محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة،أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأنه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة".

جهود الصندوق في المناطق المطورة



كما أشار "عثمان" إلى جهود الصندوق في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، بشائر الخير بالإسكندرية" لرفع الوعى بخطورة التعاطي من خلال الزيارات المنزلية وبرامج وقائية للتجمعات الشبابية وافتتاح 8 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة لتقديم المشورة والعلاج والمتابعة وأيضا الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري كذلك تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء قدرات في القيادات والكوادر الطبيعية من أبناء المناطق المطورة للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يوفرها الصندوق كذلك تعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال تطبيق برنامج مثبت الفاعلية ومستندة للدليل العلمي مثل الحركة بركة وفواصل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجانب تنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك مع تنظيم ورش للأطفال تتضمن المشاركة في مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تحمل رسائل وقائية.

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