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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ 23 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباريات، اليوم الجمعة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

وأقيمت أمس مباراة وادي دجلة والسكة الحديد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ 23 من دوري المحترفين

 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1   

وي ضد المقاولون العرب 0-1 

الترسانة ضد المنصورة 0-1 

ابو قير ضد طنطا 0-0 

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 0-0

سبورتنج ضد منتخب السويس 0-0 

الداخلية ضد ديروط 0-1 

القناة ضد اسوان 0-0 

لافيينا ضد بروكسي 1-1  

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

راية ضد السكة الحديد 0-2.

 وادي دجلة ضد أبوقير للأسمدة 3-1. 

نتائج مباريات الاثنين في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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وادي دجلة السكة الحديد دوري المحترفين

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