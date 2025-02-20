الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: نتفق تمامًا مع موقف أمريكا بشأن أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن موسكو تتفق تمامًا مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

ترامب يصف زيلينسكي بالديكتاتور

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت على الحرب في أوكرانيا أكثر من أوروبا بـ200 مليار دولار.

وأوضح  ترامب أن الحرب في أوكرانيا مهمة بالنسبة لأوروبا أكثر بكثير مما هي مهمة لأمريكا.

كما أشار ترامب إلى أن زيلينسكي ديكتاتور يرفض إجراء انتخابات وأن أرقامه في استطلاعات الرأي ضعيفة جدا.

واختتم ترامب حديثه قائلا: زيلينسكي يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه مفقودة.

زيلينسكي يرد على إهانة ترامب

وفي وقت سابق، رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هاجمه فيها واعتبره أنه غير كفء.

وقال زيلينسكي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيش فيما أسماه "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني للصحفيين، يوم الأربعاء، أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأمريكي الذي دعم بلاده كثيرا، ولترامب أيضا. لكنه اعتبر أن ترامب، "يعيش للأسف ضمن التضليل الروسي"، وفق وصفه.

 

زيلينسكي يتهم ترامب بترديد معلومات مضللة

وأكد أنه يحق لأي دولة إجراء محادثات ثنائية مع أي طرف تختاره، إلا أنه رأى أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية، ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة، بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الرئاسة الروسية الكرملين الولايات المتحدة ترامب زيلينسكي

مواد متعلقة

الكرملين: شعبية زيلينسكي تتراجع

ترامب: روسيا "في موقع قوة" في مفاوضات أوكرانيا وتحدثت مع بوتين من أجل التوصل إلى سلام

انفجارات جديدة قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

الكرملين يكشف الوقت المحتمل لانعقاد قمة بوتين وترامب

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية