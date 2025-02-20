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خارج الحدود

الكرملين: شعبية زيلينسكي تتراجع

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الكرملين، اليوم الخميس: إن شعبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتراجع وهذا أمر واضح.

 

ترامب يصف زيلينسكي بالديكتاتور

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت على الحرب في أوكرانيا أكثر من أوروبا بـ200 مليار دولار.

وأوضح  ترامب أن الحرب في أوكرانيا مهمة بالنسبة لأوروبا أكثر بكثير مما هي مهمة لأمريكا.

كما أشار ترامب إلى أن زيلينسكي ديكتاتور يرفض إجراء انتخابات وأن أرقامه في استطلاعات الرأي ضعيفة جدا.

واختتم ترامب حديثه قائلا: زيلينسكي يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه مفقودة.

 

زيلينسكي يرد على إهانة ترامب

وفي وقت سابق، رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هاجمه فيها واعتبره أنه غير كفء.

وقال زيلينسكي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيش فيما أسماه "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني للصحفيين، يوم الأربعاء، أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأمريكي الذي دعم بلاده كثيرا، ولترامب أيضا. لكنه اعتبر أن ترامب، "يعيش للأسف ضمن التضليل الروسي"، وفق وصفه.

 

زيلينسكي يتهم ترامب بترديد معلومات مضللة

وأكد أنه يحق لأي دولة إجراء محادثات ثنائية مع أي طرف تختاره، إلا أنه رأى أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية، ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة، بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

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الكرملين زيلنسكي ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى أوروبا

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