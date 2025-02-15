السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يناشد أوروبا بسرعة التحرك من أجل مصلحتها

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أوروبا بضرورة التحرك من أجل مصلحتها، في ظل تساؤلات حول الدعم المقدم من الولايات المتحدة في مواجهة التهديد الروسي.

زيلينسكي يناشد أوروبا بسرعة التحرك من أجل مصلحتها


وقال زيلينسكي إن الوقت قد حان لتشكيل قوات مسلحة أوروبية".

وصرح أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة في موسكو تعتزم نقل جنود إلى حليفتها بيلاروسا هذا الصيف، مشيرا إلى مواصلة تسليح القوات الروسية وتجنيد جنود إضافيين.

وذكر زيلينسكي أن الانتشار الروسي في بيلاروسيا سيُجرى إعلانه على أنه مناورة عسكرية، مضيفا في المقابل أنه بهذه الطريقة تم أيضا الإعداد لـ"غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إلى من ستوجه هذه القوات، مضيفا أنه لا يرى أي إشارات سلام من موسكو.

أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى

 وأضاف: "تقع بيلاروسيا على حدود ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. لقد أصبحت ركيزة أساسية للعمليات العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى ونشر أسلحة نووية هناك. 

ودعا زيلينسكي شركاء بلاده الغربيين إلى التفكير في ما يجب فعله قبل الهجوم المحتمل التالي.

وأكد الرئيس الأوكراني أن كييف لن تقبل أبدًا أي اتفاقيات سلام يجري التوصل إليها من دون علمها أو مشاركتها، في رسالة ضمنية إلى ترامب.

 

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