أردوغان يؤكد دعم تركيا لوحدة أوكرانيا ويعرض استضافة محادثات السلام

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وشدد أردوغان على أن تركيا بذلت جهود وساطة مكثفة بين روسيا وأوكرانيا وحققت إنجازات ملموسة في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أبدى الرئيس التركي ترحيبه بالمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع السياسة التركية الداعمة للحوار والحلول الدبلوماسية.

كما أكد أردوغان أن تركيا ستكون مكانًا مناسبًا لاستضافة أي محادثات سلام محتملة بين الجانبين، في إطار جهود أنقرة المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مفاوضات الرياض بين روسيا والولايات المتحدة

وتأتي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل تطورات دبلوماسية متسارعة بشأن الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد المحادثات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بين وفدي روسيا والولايات المتحدة.

هذه المفاوضات، التي استمرت أكثر من أربع ساعات، شهدت مناقشات حول سبل إنهاء الحرب وإعادة بناء العلاقات بين موسكو وواشنطن، لكنها لم تسفر عن اختراق واضح حتى الآن.

وقد أعربت روسيا عن رفضها لأي وجود عسكري أوروبي في أوكرانيا، مطالبة بوقف الإمدادات العسكرية الغربية إلى كييف كشرط لأي تسوية.

في المقابل، أعلنت واشنطن الاتفاق مع موسكو على تشكيل فرق عمل لوضع آلية لتطبيع العلاقات ومواصلة المفاوضات. كما أثارت هذه المحادثات قلق العواصم الأوروبية، التي تخشى أن تؤدي إلى اتفاق لا يراعي المصالح الأوكرانية بشكل كامل.

وفي هذا السياق، تبرز تركيا كطرف فاعل في الوساطة بين الجانبين، حيث سبق لأنقرة أن لعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقيات سابقة، مثل صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ومن خلال عرضها استضافة أي محادثات سلام محتملة، تسعى تركيا إلى تعزيز مكانتها كوسيط محايد وداعم للحلول الدبلوماسية، بما يتماشى مع مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع.

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