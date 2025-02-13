زيلينسكي يعبر عن استيائه من اتصال ترامب ببوتين قبل كييف

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه مستاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتصل أولا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

زيلينسكي يعرب عن استيائه من اتصال ترامب ببوتين



ونقلت صحيفة "سترانا"، عن زيلينسكي قوله: "في الواقع، هذا ليس أمرا لطيفا".

وأضاف زيلينسكي: أن أولويته هي العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، لذلك كان يتوقع أن يتصل البيت الأبيض أولا بكييف. كما أكد زيلينسكي أنه "لن يقبل أي مفاوضات سلام ثنائية دون مشاركة أوكرانيا".

اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

وقد أجرى الرئيسان بوتين وترامب أمس الأربعاء مباحثات هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف، وبحث الزعيمان مسألة تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية مساء الأربعاء، أن ترامب أعرب عن عزمه لقاء الرئيس بوتين في المملكة العربية السعودية.

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