الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني يقصف جبهة ترامب ردا على إهانة الفجر

ترامب وزيلينسكى،
ترامب وزيلينسكى، فيتو

رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، اليوم، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التى هاجمه فيها واعتبره أنه غير كفء.

زيلينسكي يرد على إهانة ترامب 

وقال زيلينسكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيش فيما أسماه "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأمريكي الذي دعم بلاده كثيرا، ولترامب أيضا.

 

لكنه اعتبر أن ترامب، "يعيش للأسف ضمن التضليل الروسي"، وفق وصفه.

زيلينسكي يتهم ترامب بترديد معلومات مضللة

مؤكدا، أنه يحق لأي دولة إجراء محادثات ثنائية مع أي طرف تختاره، إلا أنه رأى أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية، ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة، بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

لافروف نظيره الأمريكى، فيتو
لافروف نظيره الأمريكى، فيتو

أما ردا على اتهام ترامب، له بتراجع شعبيته إلى 4%، فقال زيلينسكي: إنه سمع سابقا مثل تلك المعلومات المضللة، الآتية من روسيا.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد تحدث فجر اليوم، خلال مؤتمر صحفي من منتجع مار أيه لاجو في بالم بيتش، عن تراجع شعبية الرئيس الأوكراني.

 

كما أشار ترامب، إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، واصفا زيلينسكي بأنه غير كفء.

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زيلينسكي ترامب غير كفء الرئيس الأمريكى بوتين روسيا

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