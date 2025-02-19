منتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية يستعد لنهائيات مسابقة إبداع 13

تفقد د. هلال عفيفي الاستعدادات النهائية لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية المشارك فى نهائيات مسابقة "إبداع"الموسم الثالث عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م،

وزارة الشباب والرياضة

والتى ستقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ فبراير الجاري.وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود.هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،

اعداد الفتيات وتأهيلهن للعمل

انطلاقًا من الدور الأساسى الذى تلعبه حركة المرشدات فى إعداد الفتيات وتأهيلهن للعمل بمختلف المجالات، وتحت رعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اليوم العالمى لحركه المرشدات

عقدت كلية التربية الرياضية للبنات اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٩م احتفالية ذكرى "اليوم العالمي لحركة المرشدات" والذى يأتي فى الثانى والعشرين من فبراير كل عام، وذلك تحت إشراف د.نادية الصاوى عميد الكلية، ود.نادية شوشة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع جمعية المرشدات المركزية المصرية ـ فرع الشرقية.

الدكتورة مرفت رشاد

جاء ذلك بحضور د.مرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.منى عبد الفتاح أستاذ الإدارة الرياضية، ود.رباب الزينى مدير مكتب رعاية الشباب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطالبات الكلية.

مشاركة واسعة من الطلاب

شهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من الطالبات والمرشدات، اللاتي قدمن عروضًا عكست حماسهن واعتزازهن بهذا اليوم، حيث تم تقديم presentation عن تاريخ حركة المرشدات وفتيات الكشافة، وعدد من الأنشطة الخاصة بالمرشدات والتى استهدفت توضيح القيم الشخصية ونمط التفكير العقلاني

استعراض البرامج العالمية

وايضا نبذ العنف والعنصرية والدعوة إلى السلام، وكذلك استعراض البرامج العالمية للجمعية العالمية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التى تعكس الفرص المذهلة التى توفرها المراكز العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بجميع أنحاء العالم مما يساعدهن على خوض المغامرات وبناء ثقتهم بأنفسهن.

شارك فى تنفيذ ذكرى يوم المرشدات العالمى فايقة فهيم إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية فرع الشرقية زينب محمد المغاورى نائب رئيس مجلس الإدارة، ونبيلة إمام فرغلى مفوض عام الجمعية، ونعمات أسعد مشرف مالى،.نبيلة إمام عضو، فاطمة الزهراء محمود ـ عضو، وعدد من شابات الجمعية (منة محمد فتحى، مريم عبد المنعم يوسف، وسندس محمد أحمد)، وشيرين أشرف ـ جوالة.

يوم الصداقة والتضامن الدوليين

من جانبها، أكدت د.جيهان يسرى أن اليوم العالمي للمرشدات هو يوم الصداقة والتضامن الدوليين، فهو دليل أن كل فتاة قادرة على إحداث التغيير في مجتمعها على جميع المستويات الفردية والمحلية والقومية والعالمية،

تعزيزالحس القيادى

وأوضحت أن جامعة الزقازيق تحرص على دعم حركة المرشدات عبر غرس أساسات المعرفة العلمية والعملية في نفوس الطالبات، وتحفيزهنّ على العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الحسّ القيادي والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، وقيم التعاون والتنوع والعدالة.

ترسيخ القيم والمفاهيم

وفى السياق ذاته، أشادت د.نادية الصاوى التعاون المثمر بين جمعية المرشدات المركزية المصرية وكلية التربية الرياضية للبنات، والذى يهدف إلى ترسيخ القيم والمفاهيم الإيجابية لدى طالبات الكلية بما يعزز الانتماء والولاء للوطن، فضلًا عن رفع وعيهن بأهمية استغلال الوقت وتنظيمه واستثماره في ممارسة الأنشطة المفيدة.

التاهيل لسوق العمل

كما أكدت د.نادية شوشة، أن يوم المرشدات يعد يوما مميزا، حيث يمثل الصداقة والتعاون والأخوة بين الجميع، وأن كلية التربية الرياضية للبنات من مؤسسين المرشدات، حيث تحرص على مشاركة طالبتها بأنشطتها والتى تسهم بشكل واضح فى التأهيل لسوق العمل، بل وبناء شخصية المرشدة وفق الأهداف والمبادئ الإرشادية وتعزيز الروابط المشتركة مع المرشدات في الوطن العربي.

التعامل مع المواطف الحياتية

وعبرت م.فايقة فهيم عن سعادتها بالمشاركة فى اليوم العالمى للمرشدات، مشيرة إلى أن شعار المرشدات "كن مستعدًا" يلخص مهام المرشدات فى كيفية التعامل مع المواقف الحياتية الصعبة بما يسهم فى بناء ثقتهن بأنفسهم.وفى ختام الاحتفالية، تم توزيع الشارات على المشاركات تقديرًا لجهودهن وإنجازاتهن المثمرة.

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