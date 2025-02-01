جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية شاملة ببني شبل في الشرقية

نظَّمت جامعة الزقازيق اليوم السبت، قافلةً طبيةً توعويَّةً شاملةً لقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديريتي الصحة والطب البيطري بمحافظة الشرقية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور أحمد عنانى عميد طب الزقازيق

رافق القافلة أطباء وأساتذة من كلية الطب البشري، تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توقيع الكشف على 670 حالة مرضية

وَتَمَّ الكشف على ٦٧٠ حالةً، فى تخصصاتٍ طبيَّةٍ متنوعةٍ كباطنة، والكبد، والجهاز هضمي، والقلب والصدر، وايضا العظام، والروماتيزم، والجلدية والتناسلية والعقم، ووكذلك الاأطفال، والأنف والأذن، والاوأورام، وطب الأسرة.

الجامعة تقوم بإرسال القوافل التنموية الشاملة

أَشَادَ الدكتور خالد الدرندلي، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة (بداية جديدة)، مؤكدًا أَنَّ جامعة الزقازيق تواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية، من خلال إرسال القوافل التنموية الشاملة التى تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة

أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى ما قدمته القافلة من برامج وندوات توعوية في مجالات متعددة؛ إذ عَقَدَ أطباء طب الأسرة ندوةً توعويَّةً عن التغذية السليمة لمرضى السكر والضغط، كما قامت سيارة تنظيم الأسرة والفريق الطبي المرافق لها بالكشف على سيدات القرية، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لهم مجانًا.

كلية التربية النوعية

هذا بالإضافة إلى عقد كلية التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم ندوةً توعويَّةً عن الطرق الصحيحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند الأطفال، وكيفية مراجعة المواقع المستخدمة لهم، كما عَقَدَ بعض أساتذة كلية الحقوق ندوةً توعويَّةً عن الشائعات، وخطورتها، وظاهرة التهجير القصري، وعقوبتها دوليًّا.

كلية التمريض بالجامعة

كما قامت كلية التمريض بحملةٍ للكشف عن أمراض الضغط، وتوجيه المرضى للعيادات المخصصة لهم، كذلك قامت الإدارة البيطرية بالكشف على الحيوانات، وتجريعهم، وصرف العلاج الخاص بهم، كما قامت كلية الحاسبات بالمرور على معمل الكمبيوتر في إحدى المدارس.

إصلاح أجهزة الكمبيوتر بإحدى المدارس

وتم فحص أجهزة الكمبيوتر، وأصلحوا ما بها من أعطال، وأنزلوا كُلَّ ما تحتاجه تلك الأجهزة من برامج، وعقد أساتذة من كلية التكنولوجيا والتنمية ندوةً توعويَّةً عن التوعية بأهمية الشمول المالي وعدم الإفصاح عن بيانات بطاقات الصرف منعًا للسرقة.

الخدمات الطبية والتوعوية

وقال عميد كلية الطب: أإنَّ أعمال القافلة قَدْ نَظَّمَها محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات، وعددٌ من العاملين بالقطاع، وَقَدْ اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب، واستحسان، ورضا، وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

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