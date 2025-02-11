جامعة الزقازيق تشارك بهاكاثون التعليم الذكي في بنها

شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق ١١-٢-٢٠٢٥م ؛ فعاليات ختام هاكاثون "التعليم الذكي" الذي نظمته جامعة بنها، تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي "،

رئيس جامعة بنها

جاء ذلك بحضور كل من: د. شريف السيد كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، ود. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود. حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ود. أمل نصر الدين مدير برامج رعاية المبتكرين والنوابغ.

جاء هذا الحدث ليُسهم في تعزيز مفهوم التعليم الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملية التعليمية، وقد شهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين ٢١٤ فريقًا يمثلون ٥٧ جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية؛ تأهل منها ٣٥ فريقًا يمثلون ٢٥ جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة، وتم تخصيص جوائز مالية تصل إلى نحو 280 ألف جنيه للمراكز الثلاثة الأولى.

الفريق الأول بجامعة الزقازيق

وقد شاركت جامعة الزقازيق بفريقين تحت إشراف كل من: د. محمد السيد لطفي المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية؛ ود. محمد فتحي نوح استشاري جراحة العظام بالجامعة؛ شارك الفريق الأول بمشروع "Knowva" وضم خمسة طلاب هم؛ علي عبدالعزيز زغلول، وحسام الشربينى عثمان، وأحمد الشربيني عثمان، وخالد محمود سعيد، وآية محمود عبدالله

الفريق الثانى من طلاب الزقازيق

بينما شارك الفريق الثاني بمشروع "Little Miramed وضم طالبتين هما: سما محمد فتحي، وشهد محمد فتحي، وحصدت الجامعة جائزتين؛ المركز الأول في المسار الثالث " أدوات التعليم المرنة" بعد منافسة ٣١ فريقًا ؛ والمركز الثاني بالمسار الرابع " منصات تعلم اللغات" بعد منافسة قوية مع الجامعة المصرية الصينية.

الدكتور خالد الدرندلى يعبر عن تقديرة لانجاز

أعرب د.خالد الدرندلي عن تقديره لهذا الإنجاز الذي حققه فريق الجامعة من طلاب كليتي الهندسة والطب؛ كما قدم شكره وتقديره للمشرفين ولأعضاء الفريق وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ؛ متمنيًا تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في كافة المسابقات والفعاليات؛

الابتكار والريادة ومواكبة التحديات

موضحًا أهمية الهاكاثون ودوره الهادف نحو الابتكار والريادة ومواكبة تحديات العصر، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية في نشر ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب المصري.

طلاب جامعة الزقازيق

كما عبر طلاب جامعة الزقازيق المشاركين عن تقديرهم لهذه الفعالية، مؤكدين أنها كانت تجربة تعليمية غنية؛ سمحت لهم بإبراز مهاراتهم؛ معربين عن رغبتهم في المشاركة في مثل هذه الفعاليات المستقبلية لتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

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