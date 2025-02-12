جامعة الزقازيق تختتم فعاليات الأسبوع البيئي بكلية العلوم

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع البيئي الذي ينظمه قطاع خدمة لمجتمع وتنمية البيئة بـ كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بالاشتراك مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

يأتي ذلك استكمالًا لفعاليات الأسبوع البيئي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، وتحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات

وقالت الدكتورة رودينا خيرى مديرة المكتب الإعلامى بجامعة الزقازيق ومدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية إن ذلك جاء بحضور الدكتور مجدى الحصري رئيس جهاز شئون البيئة بالفرع الإقليمى لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ود.أيمن جودة وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات،

الدكتور حمادة شفيع

وبالإضافة إلى الدكتور.حمادة شفيع، مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الشباب والرياضة ,البيئة ,الطب البيطري التربية والتعليم وشركاء العمل البيئي بمحافظة الشرقية.

بداية الاحتفال

بدأ الحفل بزراعة بعض الأشجار بـمحيط كلية العلوم، ثم استكمل بقاعة المناقشات بالكلية حيث عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

الدكتورة جيهان يسرى

وأشارت د. جيهان يسرى إلى أن فكرة الأسبوع البيئي وتحضير الفعاليات احتفالا باليوم الوطني بالبيئة يأتي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، متمنية زيادة التعاون مع الجامعة، مؤكدة أن يوم البيئة الوطني يعد مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة.

حماية الموارد الطبيعية

وأيضا حماية الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، كما أضافت أنه سوف يتم ترتيب لقاء مع وكلاء الوزارات لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة

ثروات وكنوز مصر الطبيعية

كما أكد الدكتور الحصري أن التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعي مع مختلف فئات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدني وشباب وأكاديميين ونقابات، لضمان مشاركة مجتمعية فعالة وحقيقية في ملف البيئة الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الوطنية لتحقيق تحول أخضر والحفاظ على ثروات وكنوز مصر الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

زراعة الأشجار في المناطق الصناعية

وشدد د. أيمن جودة على أهمية زراعة الأشجار في المناطق الصناعية، لما لها من دور في الحد من العواصف الرملية وتحسين جودة الحياة، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الفيضانات، كما أشاد بمجهودات جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية

محاضرة بعنوان حلول مبتكرة للمشاكل

وقد ألقى د محمد عبد الوهاب عطوة أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الزقازيق محاضرة تحت عنوان " حلول مبتكرة للمشاكل البيئة لدعم التنمية المستدامة " بهدف رفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتوجيه الطلاب والمسئولين للاهتمام بقضايا البيئة كالتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية وتلوث البيئة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

تكريم شركاء العمل

وفى ختام الاحتفالية، قامت د.جيهان يسرى بتكريم وكلاء الوزارات المعنية وشركاء العمل البيئي بمحافظة الشرقية كما قام د. مجدي الحصري بتقديم درع الجهاز لنائب رئيس الجامعة للبيئة.

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