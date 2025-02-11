جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن المحميات الطبيعية في مصر

نظَّم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٥م، ندوة توعوية بعنوان "المحميات الطبيعية في مصر وعلاقتها بالتنمية المستدامة ، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين جامعة الزقازيق والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية

الحضور من الأساتذة والضيوف بالندوة

جاء ذلك بحضور د.عبير القناوى، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، ود.أيمن جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. مجدي الحصري، رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، ود. حمادة شفيع، مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بالشرقية، ود.أبو الحجاج نصر الدين، مدير عام جهاز شئون البيئة الأسبق بمحافظة البحر الأحمر، والاستشاري البيئي، ومحاضر الندوة، وعدد من طلاب ومنسوبي الكلية.

الدور الذى يقوم به قطاع البيئة بالجامعة

بداية الندوة، رَحَّبَ د. أيمن جودة، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحضور، كما أثنى على الدور الذى يقوم به قطاع البيئة بالجامعة عبر المبادرات المستمرة لتحسين البيئة وتجميلها، ورفع الوعي البيئي

دعوة الباحثين إلى توسيع المشاركة العلمية

مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يُعَدُّ أمرًا ممكنًا إذا عملنا معًا بروح التعاون والمشاركة، ووجه دعوة للباحثين والعلماء إلى توسيع نطاق المشاركة العلمية والمجتمعية والعمل معًا لمواجهة التحديات البيئية.

أهمية تلك الندوة ودورها فى التوعية

وأشادت د. جيهان يسرى بأهمية تلك الندوة، ودورها في توعية طلاب الجامعة بموضوع التنمية المستدامة، موضحة عدم اقتصار دور الجامعة على العملية التعليمية فقط، بل إنها مسئولة – أيضًا - على تنمية البيئة والمجتمع المحيط بها للحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة.

الدكتور مجدى الحصرى يشكر الجامعة

من جانبه، تقدم د. مجدي الحصري، بالشكر إلى جامعة الزقازيق للتعاون البناء مع الجهاز من خلال تقديم ندوات توعوية تُعَدُّ إفادة حقيقية للطلاب والمجتمع ككلٍّ للحفاظ على البيئة، مؤكدًا دور هذه الندوات فى تعزيز الوعي البيئي، وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التى باتت تمثل تحديًا عالميًّا يستدعي تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع،

تعزيز السلوك البيئى فى الحياة

مشيرًا إلى أهمية تعزيز السلوك البيئي في الحياة اليومية، عبر استخدام الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، والتوسع في عملية التشجير، وأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية.

التعريف بالمحميات الطبيعية

ثم تتطرق د. أبو الحجاج نصر الدين، لموضوع الندوة من حيث التعريف بالمحميات الطبيعية في مصر، وتأثير التغيرات المناخية عليها، والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة عليها، وكذلك دور الدولة فى الحفاظ على هذه المحميات.

تكريم الدكتور أبوالحجاج نصر الدين

وفى نهاية الندوة، أهدى د. أيمن جودة، وكيل كلية العلوم بجامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة درع تكريم إلى د. أبو الحجاج نصر الدين نظرًا لمجهوداته المبذولة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، ومساعدته للطلبة فى أثناء البحث العلمى.

فعاليات الأسبوع البيئى مستمرة بكلية العلوم

وقالت الدكتورة رودينا خيرى عض مكتب الاعلام يجامعة الزقازيق والمدرس بكلية التربية أَنَّ فعاليات "الأسبوع البيئي" مستمرة بكلية العلوم، وعدد من الكليات المختلفة بالجامعة على مدار الأسبوع الجارى؛ إذ ستقام ندوة توعوية أخرى غدًا الأربعاء، الموافق ٢٠٢٥/٢/١٢م، عن موضوع آخر متعلق بالبيئة والتنمية المستدامة

حلول مبتكرة للمشاكل البيئية

وذلك بعنوان: "حلول مبتكرة للمشاكل البيئية لدعم التنمية المستدامة"، بهدف رفع الوعي البيئي بقضايا البيئة، وتوجيه الطلاب والمسئولين للاهتمام بتلك القضايا؛ كالتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، وتلوث البيئة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

رعاية رئيس جامعة الزقازيق

ولفتت خيرى الى انه كل ذلك جاء فى إطار توجيهات د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود. جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سمير صبرى، رئيس جهاز شئون البيئة بالفرع الإقليمى لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية،

استكمال فعاليات الأسبوع البيئى

مؤكدة ان ذلك يعد استكمالًا لفعاليات الأسبوع البيئي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى يأتى احتفالًا بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥م، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل"،

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