الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

تدشين خط بحري عربي جديد يمر عبر مصر، وهذا موعد التشغيل

النقل البحري، فيتو
النقل البحري، فيتو

أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء، إنها بصدد فتح خط بحري يربط الجزائر بالعاصمة القطرية "الدوحة" مرورا بكل من تونس وليبيا ومصر.

خط بحري بين الجزائر وقطر يمر عبر مصر 

وكشف وزير النقل الجزائري سعيد سعيود، عن تسيير أول رحلة عبر هذا الخط البحري إلى قطر الي يمر بكل من تونس ومصر وليبيا خلال فصل الصيف المقبل.

 

وقال الوزير الجزائري، إن الخط البحري الجزائر - الدوحة سيمكن من تفعيل صادرات الجزائر نحو المنطقة العربية، مؤكدا أن المشروع يدخل ضمن أهداف الحكومة الجزائرية في إثبات قدرتها على تحقيق أهدافها في مجال التصدير خارج النفط.

فتح خط جوي جديد للشحن بين الجزائر والسعودية

كما أعلن سعيود عن فتح خط جوي جديد لشحن البضائع الموجهة للتصدير بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وكشف عن تفعيل لجنة النقل الجزائرية - السعودية خلال شهر مارس المقبل، بهدف حجم التعاون بين البلدين.

وتمكنت الجزائر في غضون الأعوام القليلة الماضية من رفع حجم صادراتها بعيدا عن المحروقات إلى نحو 13 مليار دولار.

وتعتزم الجزائر وفق إعلان حكوى سابق، مضاعفة الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار بحلول العام 2030.

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