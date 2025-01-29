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توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية بالإسكندرية وهيئة موانئ تنزانيا

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وهيئة موانئ تنزانيا اليوم اتفاقية تعاون تهدف للتدريب والبحوث والاستشارات والتعاون الفني.

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وتأتي الاتفاقية نظرًا لأن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لديها خبرة واسعة حاصلة على اعتراف بإجراء التدريب والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في مجالات النقل البحري والهندسة والعلوم البحرية والشحن وعلوم إدارة الموانئ.

وبموجب بروتوكول التعاون، اتفق الطرفان على تعاونهما  في مجالات التدريب البحري والبحوث والاستشارات والتعاون الفني في مجالات النقل البحري والعلوم البحرية والهندسة.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار وهيئة موانيء تنزانيا والعلوم البحرية

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